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Réussir son CAP Métiers de la mode

Clémentine Lubin

ActuaLitté
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Un manuel pour tout comprendre et se préparer aux CAP Métiers de la couture, vêtements flous et vêtements tailleurs. En trois parties évolutives (Comprendre, Réviser, S'entraîner), il devient votre allié pour consolider vos compétences et réussir les épreuves avec confiance. Vous savez déjà coudre vos vêtements et vous souhaitez passer le CAP Métiers de la Mode ? Ce manuel de référence est votre compagnon idéal : il s'adresse aux couturières ayant acquis les bases et qui veulent se perfectionner et maîtriser les notions essentielles pour réussir le diplôme. Il vous guide autant sur la théorie que sur la pratique. Ecrit par une couturière expérimentée et diplômée du CAP, il est structuré en trois parties évolutives : Tout comprendre : découvrez en détail l'examen et la célèbre épreuve-reine du dossier technique de 16 heures. Réviser : approfondissez les matières théoriques (PSE, histoire du vêtement) et consolidez votre savoir-faire technique (patronage, maîtrise des machines) pour aborder les épreuves pratiques avec confiance. S'entraîner : passez à l'action avec votre machine à coudre grâce à 20 gestes techniques fréquemment demandés aux examens. En bonus : 200 quiz pour vérifier vos connaissances, un glossaire des termes techniques et un index pour faciliter vos révisions.

Par Clémentine Lubin
Chez CréaPassions.com

|

Auteur

Clémentine Lubin

Editeur

CréaPassions.com

Genre

Activités professionnelles (BE

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Réussir son CAP Métiers de la mode

Clémentine Lubin

Paru le 10/09/2026

192 pages

CréaPassions.com

29,90 €

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Scannez le code barre 9782814107274
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