Réussir son CAP Métiers de la mode

Un manuel pour tout comprendre et se préparer aux CAP Métiers de la couture, vêtements flous et vêtements tailleurs. En trois parties évolutives (Comprendre, Réviser, S'entraîner), il devient votre allié pour consolider vos compétences et réussir les épreuves avec confiance. Vous savez déjà coudre vos vêtements et vous souhaitez passer le CAP Métiers de la Mode ? Ce manuel de référence est votre compagnon idéal : il s'adresse aux couturières ayant acquis les bases et qui veulent se perfectionner et maîtriser les notions essentielles pour réussir le diplôme. Il vous guide autant sur la théorie que sur la pratique. Ecrit par une couturière expérimentée et diplômée du CAP, il est structuré en trois parties évolutives : Tout comprendre : découvrez en détail l'examen et la célèbre épreuve-reine du dossier technique de 16 heures. Réviser : approfondissez les matières théoriques (PSE, histoire du vêtement) et consolidez votre savoir-faire technique (patronage, maîtrise des machines) pour aborder les épreuves pratiques avec confiance. S'entraîner : passez à l'action avec votre machine à coudre grâce à 20 gestes techniques fréquemment demandés aux examens. En bonus : 200 quiz pour vérifier vos connaissances, un glossaire des termes techniques et un index pour faciliter vos révisions.