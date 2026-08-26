Les 400 coups

22 souvenirs d'auteurs qui racontent leurs pires moments d'école avec émotion, force et sincérité pour en finir avec l'idée que l'école, c'était mieux avant. Entre brimades, humiliations, violences physiques, violences morales ou encore pressions institutionnelles, bagarres entre élèves et punition injuste, pas facile d'aller à l'école avec cette boule au ventre devant le bol de chocolat tiède le matin. A travers ces récits, les auteurs livrent leurs souvenirs d'école et invitent le lecteur à se plonger dans des histoires rudes mais universelles, racontées souvent avec humour et toujours avec dérision. Une BD à la fois crue, drôle et nécessaire, qui invite à la réflexion sur le rôle de l'école dans nos futures vies d'adultes et vise à briser le silence autour de ces expériences souvent tues.