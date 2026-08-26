Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Animaux protégés

Julie Mercier, Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Colorie, personnalise, décore ! Cet adorable carnet à spirale contient 50 autocollants repositionnables à colorier librement (crayons, feutres ou gouache). Une activité créative pour personnaliser ses cahiers et ses objets du quotidien. Vive la créativité ! Les illustrations de ce carnet, en noir et blanc, sont imprimées sur un papier stickers adapté au coloriage (crayons, feutres ou même gouache). Chaque enfant peut donc personnaliser ses illustrations à sa guise. Avec ces stickers repositionnables, les enfants pourront personnaliser leurs cahiers, leur gourde, leur téléphone ou leur tablette. Ou même créer des petits monde en juxtaposant plusieurs stickers du carnet ! Les illustrations Les stickers repositionnables ont différentes tailles et différents niveaux de difficulté : de grandes scènes détaillées alternent avec de petites vignettes simples. Les illustrations ont été crées par Julie Mercier sur les animaux à protéger, une thématique "nature" à laquelle les enfants sont très sensibles. Les dessins présentent les espèce en danger les plus célèbre, sous un angle décoratif et narratif. Un concept inédit Ce nouveau concept mêle les deux activités star des enfants : le coloriage et les stickers. Ici, les enfants sont invités à colorier les stickers à leur manière pour ensuite personnaliser leurs objets fétiches ou bien se créer leur propre monde en juxtaposant plusieurs stickers du carnet. Avec plus de 50 illustrations différents, les possibilités créatives sont infinies !

Par Julie Mercier, Xxx
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Julie Mercier, Xxx

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Animaux protégés par Julie Mercier, Xxx

Commenter ce livre

 

Animaux protégés

Julie Mercier, Xxx

Paru le 02/09/2026

15 pages

Bayard jeunesse

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036395598
9791036395598
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.