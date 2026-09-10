Les pèlerins

Dans l'église romane de Saint-Flour-Le-Désert, un photographe passe une année complète à l'affût d'instants de grâce subtile pour son prochain album. Cet homme, ouvert bien qu'introverti et peu enclin aux relations sociales, s'efforce de conjuguer la créativité, une foi chrétienne dégagée des dogmes et l'émerveillement. Une femme plantureuse vient dessiner dans cette église un soir de super lune. Son charme solaire et fantasque, sa personnalité aussi débordante que sa chair vont chambouler la vie bien orchestrée du photographe, entraîné dans un huis clos tragique empreint d'amour, de spiritualité, de confiance, de poésie et, peut-être, d'un renouveau artistique. Un roman qui nous offre un de ces moments suspendus, hors du temps, qui font tant défaut à notre monde.