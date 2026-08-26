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#Roman jeunesse

Les diamants bleus

Evelyne Brisou-Pellen, Violette Nouvel

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Ysée entre malgré elle dans une bande de brigands, qui ignorent qu'elle est une fille. Elle a intérêt à leur fausser compagnie avant qu'ils ne découvrent la vérité ! Son rôle de ménestrel lui permettra peut-être de filer avec le cheval dont elle a sauvé la vie, et de se mettre à la recherche de son mystérieux père, l'homme à la fleur de lys. Or, voilà que, sous son apparence de garçon, elle recroise Joffrey, le jeune seigneur de ses rêves !

Par Evelyne Brisou-Pellen, Violette Nouvel
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Evelyne Brisou-Pellen, Violette Nouvel

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Bayard - Je bouquine

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Les diamants bleus

Evelyne Brisou-Pellen, Violette Nouvel

Paru le 26/08/2026

416 pages

Bayard jeunesse

8,30 €

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