Les diamants bleus

Ysée entre malgré elle dans une bande de brigands, qui ignorent qu'elle est une fille. Elle a intérêt à leur fausser compagnie avant qu'ils ne découvrent la vérité ! Son rôle de ménestrel lui permettra peut-être de filer avec le cheval dont elle a sauvé la vie, et de se mettre à la recherche de son mystérieux père, l'homme à la fleur de lys. Or, voilà que, sous son apparence de garçon, elle recroise Joffrey, le jeune seigneur de ses rêves !