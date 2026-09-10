Construire une nation

La Belgique, entre récit et critique historique. A partir de deux siècles de travaux sur la révolution de 1830, Els Witte analyse les récits qui ont façonné la création de la Belgique. Entre histoire légitimante et approche critique, elle met en lumière les questions, les déformations et les relectures qui ont construit, et déconstruit, l'idée même de nation belge. Els Witte est rectrice honoraire et professeure émérite d'histoire contemporaine de la Vrije Universiteit Brussel. Elle est l'autrice de nombreuses publications sur les aspects sociopolitiques de l'histoire belge des XIXe et XXe siècles ainsi que de plusieurs ouvrages approfondis sur la naissance de la Belgique.