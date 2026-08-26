La vache qui lit

Une aventure tendre et loufoque à hauteur d'enfant Lololita est une petite vache qui découvre, un peu médusée, le monde mystérieux des humains. Quand son amie Suzon lit, elle semble tout oublier autour d'elle... Quelle drôle de magie ! Et que dire de ces journées où Ruben et Suzon filent sur la neige, croisant peut-être un loup au loin ? A travers trois histoires pleines d'humour, Lololita explore des univers qui la dépassent parfois, mais où l'amitié, la curiosité et l'émerveillement restent toujours au premier plan. Un livre qui parle aux enfants Ces aventures malicieuses aident les enfants à reconnaître leurs propres émotions : la curiosité, la jalousie, la peur, le besoin de comprendre ce qui les entoure. Elles offrent aussi aux parents une belle occasion d'échanger sur la lecture, l'imaginaire, les amitiés et les petits défis du quotidien. Avec son humour tendre et ses situations proches du vécu, l'album devient un support idéal pour partager un moment complice, développer le goût de la lecture et nourrir la réflexion de manière douce et joyeuse. La signature d'une autrice et d'une illustratrice incontournables Les textes sensibles et ciselés de Jo Hoestlandt, grande voix de la littérature jeunesse, rencontrent les illustrations fraîches, colorées et pleines d'énergie d'Aurélie Guillerey. Ensemble, elles créent un univers chaleureux et accessible, parfaitement servi par la collection Môme grand format, pensée pour donner envie de lire et de rêver.