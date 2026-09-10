La seconde révolution quantique

Depuis sa naissance il y a plus de cent ans, en nous apportant le transistor, l'électronique, l'ordinateur et Internet, la physique quantique a déjà bouleversé le monde. Elle s'apprête à le faire une seconde fois, en nous faisant entre autres passer de la civilisation du bit à celle du qubit, de l'information classique à l'information quantique. Que représente exactement cette "seconde révolution quantique" ? Quel parcours historique a-t-elle suivi ? Quelles nouvelles technologies nous promet-elle ? Quels défis restent-ils à relever ? Autant de questions abordées dans ce livre, rédigé par un maître de la physique quantique chinoise, très en pointe sur le sujet. Il entend offrir au grand public motivé ou à l'étudiant en science une vision panoramique du monde quantique, des fondements jusqu'aux frontières de la recherche.