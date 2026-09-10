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Spirale 116 - Les arts vivants à la rencontre des bébés

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L'éveil culturel et artistique des tout-petits dans le lien enfant-parent semble aujourd'hui reconnu comme essentiel, mais où en est la réalité des pratiques de terrain ? De nombreux projets artistiques émergent pour les 0-3 ans, des lieux culturels et éducatifs s'engagent de plus en plus dans une démarche d'accueil de la petite enfance, mais nombre de freins subsistent : difficultés de financements, inégalités d'accès selon les territoires, les publics ou les politiques institutionnelles, méconnaissance des capacités des bébés, représentations de la culture centrées sur le langage verbal... Les tout-petits sont des êtres en construction. Leur environnement joue un rôle crucial dans le développement de leurs capacités perceptives, motrices, affectives et créatives. Le bébé ne s'éveille pas "seul" : il s'éveille au monde, avec les autres, et par les interactions sensibles qu'il vit avant même sa naissance. A la fois récepteur et émetteur de signes, de sons, de mouvements, chacune de ses rencontres est un potentiel, une ouverture sensorielle, cognitive, émotionnelle, relationnelle. Théâtre, danse, cirque, marionnette, musique, conte, littérature, poésie, arts plastiques... la vitalité est au coeur des rencontres artistiques. Au-delà des disciplines et pratiques, ce qui fait art "vivant" , c'est la rencontre sensible et immédiate, la co-présence en temps réel, la proximité de corps, de voix, de souffles, d'émotions. Comment dire cette expérience à la fois intime et sociale qui se vit, ici et maintenant, partagée entre adultes, enfants, parents, professionnels, médiateurs, artistes... ?

Par Collectif
Chez Erès

|

Auteur

Collectif

Editeur

Erès

Genre

Histoire de la psychologie

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Spirale 116 - Les arts vivants à la rencontre des bébés

Collectif

Paru le 15/10/2026

Erès

17,00 €

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