Bienvenue dans Oiseaurama ! Ce livre est le guide parfait pour observer et comprendre le monde fabuleux des oiseaux. Grâce à lui tu découvriras pourquoi il existe différents types de becs et de plumes, ou comment reconnaître une espèce selon son nid. Tu deviendras incollable en chants et en trajectoires de vol. Tu apprendras aussi que les ancêtres des moineaux étaient des dinosaures, que toutes les chouettes ne vivent pas la nuit et qu'aucun oiseau ne fait "cui-cui" ! Alors, toutes plumes dehors, et en avant pour un plongeon dans les merveilles insoupçonnées qui se trouvent à portée d'ailes.