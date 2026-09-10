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#Essais

Saint Vincent de Paul et sainte Louise de Marillac

Odile Haumonté, Anne-Sophie Droulers

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De l'enfance modeste de Vincent dans les Landes à son engagement radical auprès des plus pauvres, ce récit met en lumière un parcours marqué par des épreuves (captivité, doutes spirituels) qui le conduisent à découvrir sa vocation : servir les plus démunis. En parallèle, le livre suit le chemin intérieur de Louise, femme éprouvée par la vie, qui trouvera sa mission dans le service des pauvres. Leur rencontre marque un tournant décisif : ensemble, ils structurent la charité en fondant notamment les Confréries de la Charité, la Congrégation de la Mission (Lazaristes) et surtout les Filles de la Charité, ordre novateur tourné vers l'action au coeur du monde. Accessible et incarné, le récit illustre concrètement les oeuvres mises en place : aide aux malades, accompagnement des galériens, prise en charge des enfants abandonnés. Il souligne également l'héritage durable de ces initiatives, encore vivantes aujourd'hui à travers de nombreuses oeuvres caritatives.

Par Odile Haumonté, Anne-Sophie Droulers
Chez Pierre Téqui (Editions)

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Auteur

Odile Haumonté, Anne-Sophie Droulers

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

Eveil de la foi

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Saint Vincent de Paul et sainte Louise de Marillac

Odile Haumonté, Anne-Sophie Droulers

Paru le 03/09/2026

32 pages

Pierre Téqui (Editions)

13,90 €

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Scannez le code barre 9782740328378
9782740328378
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