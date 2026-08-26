Josepha est en apprentissage. Ca fait grincer les dents de ses parents et elle a perdu tous ses amis du collège, mais peu importe. Parce que Josepha, ce qu'elle veut, c'est sentir son corps en action, mesurer, concrètement, l'avancée de ses tâches et voir les marques du travail sur ses mains. Matin et soir, pour rejoindre son patron, elle traverse d'anciens jardins ouvriers en friche qui seront bientôt rasés. C'est là qu'elle rencontre Jeannot. Dans l'abri de fortune qui lui sert de maison, l'homme peint, sculpte, assemble ses "bricoles" , comme il dit. A la manière des artistes du quotidien auxquels elle rend hommage, Hélène Vignal livre un texte brut qui nous parle d'amitié et d'humanité avec une puissance et une honnêteté rares. Illustration de couverture : Olivier Wiame