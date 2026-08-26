Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Bande dessinée jeunesse

Brut

Hélène Vignal

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Josepha est en apprentissage. Ca fait grincer les dents de ses parents et elle a perdu tous ses amis du collège, mais peu importe. Parce que Josepha, ce qu'elle veut, c'est sentir son corps en action, mesurer, concrètement, l'avancée de ses tâches et voir les marques du travail sur ses mains. Matin et soir, pour rejoindre son patron, elle traverse d'anciens jardins ouvriers en friche qui seront bientôt rasés. C'est là qu'elle rencontre Jeannot. Dans l'abri de fortune qui lui sert de maison, l'homme peint, sculpte, assemble ses "bricoles" , comme il dit. A la manière des artistes du quotidien auxquels elle rend hommage, Hélène Vignal livre un texte brut qui nous parle d'amitié et d'humanité avec une puissance et une honnêteté rares. Illustration de couverture : Olivier Wiame

Par Hélène Vignal
Chez Thierry Magnier

|

Auteur

Hélène Vignal

Editeur

Thierry Magnier

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Brut par Hélène Vignal

Commenter ce livre

 

Brut

Hélène Vignal

Paru le 26/08/2026

272 pages

Thierry Magnier

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035209902
9791035209902
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.