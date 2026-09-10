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Célébrer les funérailles

Frédéric Dannery, Clara Dannery

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Frédéric Dannery, s'est engagé, dès la retraite venue, il y a 4 ans, dans l'accompagnement des familles en deuil et la célébration des funérailles catholiques, pour consoler "parce que chacun a droit à un accompagnement, à une prière, même modeste (...) et toutes les familles doivent pouvoir recevoir l'espérance, quand bien même elles seraient éloignées de l'Eglise, ou même non croyantes". Quatre parties : - Les funérailles en France : chiffres, entreprises funéraires, choix entre l'inhumation et la crémation - La célébration de bénédiction : choix entre les différents types, dans l'église ou hors de l'église, etc. - La relation avec les proches du défunt : gestion des convictions (parfois divergentes entre eux), conseils pour les familles sur ce qui est important, etc. - Les enjeux spirituels et la foi de l'Eglise catholique. L'accompagnement des proches après.

Par Frédéric Dannery, Clara Dannery
Chez Pierre Téqui (Editions)

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Auteur

Frédéric Dannery, Clara Dannery

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

Célébration

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Célébrer les funérailles

Frédéric Dannery, Clara Dannery

Paru le 10/09/2026

120 pages

Pierre Téqui (Editions)

15,00 €

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Scannez le code barre 9782740328347
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