Kisme et théorie

SOMMAIRE Retour et renouvellement des approches théoriques du capitalisme : une introduction, par Olivier Rosell, Slim Thabet, Fabrice Tricou 1. Marx, ses crises et les nôtres, par Christian Tutin 2. Le primat de la production immédiate dans le Capital et ses limites, par Ulysse Lojkine 3. Capital et exploitation : Torrens après Marx, par Olivier Rosell 4. Le travail et ses effets imprévus : Engels sur l'aveuglement du capitalisme, par Victor Bianchini 5. Keynes, l'action collective et le capitalisme raisonnable : l'Hypothèse Commons ? , par Slim Thabet 6. La démocratie au travail à l'épreuve de l'écologie : la figure de l'habitant-travailleur, par Mahamat-Saleh Abdoulaye 7. Le parasite, le vampire, et le prédateur. L'instable qualification des rapports de production dans le capitalisme numérique, par Hannah Bensussan et Raphael Porcherot 8. Penser le capitalisme avec Henri Lefebvre, par Hugo Claret 9. Où va le capitalisme ? Economie, don et dette, par Patrick Mardellat