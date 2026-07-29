Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Kisme et théorie

Hermann

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
SOMMAIRE Retour et renouvellement des approches théoriques du capitalisme : une introduction, par Olivier Rosell, Slim Thabet, Fabrice Tricou 1. Marx, ses crises et les nôtres, par Christian Tutin 2. Le primat de la production immédiate dans le Capital et ses limites, par Ulysse Lojkine 3. Capital et exploitation : Torrens après Marx, par Olivier Rosell 4. Le travail et ses effets imprévus : Engels sur l'aveuglement du capitalisme, par Victor Bianchini 5. Keynes, l'action collective et le capitalisme raisonnable : l'Hypothèse Commons ? , par Slim Thabet 6. La démocratie au travail à l'épreuve de l'écologie : la figure de l'habitant-travailleur, par Mahamat-Saleh Abdoulaye 7. Le parasite, le vampire, et le prédateur. L'instable qualification des rapports de production dans le capitalisme numérique, par Hannah Bensussan et Raphael Porcherot 8. Penser le capitalisme avec Henri Lefebvre, par Hugo Claret 9. Où va le capitalisme ? Economie, don et dette, par Patrick Mardellat

Par Hermann
Chez Hermann

|

Auteur

Hermann

Editeur

Hermann

Genre

Economie politique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Kisme et théorie par Hermann

Commenter ce livre

 

Kisme et théorie

Hermann

Paru le 30/07/2026

374 pages

Hermann

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037050489
9791037050489
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

À Oslo, douze manuscrits désormais interdits de lecture jusqu’en 2114 Relay dans les gares : la SNCF sommée de rompre avec le système Bolloré France Inter met fin à la chronique de Christophe Bourseiller Avec L'Odyssée de Nolan, la guerre de Troie reprend
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.