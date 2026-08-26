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#Album jeunesse

Il y a un rapace dans ma classe !

Coralie Ramon, Quentin Ketelaers

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"A l'école, parfois, je me sens tout nu. Surtout quand Griffus est dans les parages. Griffus dit que mes mollets sont trop gros. Que mon cerveau a dû rétrécir, un jour, au lavage. Griffus dit toujours ça très fort. Et devant toute sa bande... " Un album inspiré de la méthode d'Emmanuelle Piquet, qui invite les enfants à se défendre autrement, en "aiguisant leurs flèches" : des joutes verbales malignes pour désamorcer les attaques, poser des limites et reprendre son pouvoir sans violence ni escalade, avec panache et confiance.

Par Coralie Ramon, Quentin Ketelaers
Chez Editions Marmottons

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Auteur

Coralie Ramon, Quentin Ketelaers

Editeur

Editions Marmottons

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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Il y a un rapace dans ma classe !

Coralie Ramon, Quentin Ketelaers

Paru le 26/08/2026

40 pages

Editions Marmottons

17,00 €

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Scannez le code barre 9782931310045
9782931310045
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