Il y a un rapace dans ma classe !

"A l'école, parfois, je me sens tout nu. Surtout quand Griffus est dans les parages. Griffus dit que mes mollets sont trop gros. Que mon cerveau a dû rétrécir, un jour, au lavage. Griffus dit toujours ça très fort. Et devant toute sa bande... " Un album inspiré de la méthode d'Emmanuelle Piquet, qui invite les enfants à se défendre autrement, en "aiguisant leurs flèches" : des joutes verbales malignes pour désamorcer les attaques, poser des limites et reprendre son pouvoir sans violence ni escalade, avec panache et confiance.
Par
Coralie Ramon, Quentin Ketelaers Chez
Editions Marmottons
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