Il y a un rapace dans ma classe !

"A l'école, parfois, je me sens tout nu. Surtout quand Griffus est dans les parages. Griffus dit que mes mollets sont trop gros. Que mon cerveau a dû rétrécir, un jour, au lavage. Griffus dit toujours ça très fort. Et devant toute sa bande... " Un album inspiré de la méthode d'Emmanuelle Piquet, qui invite les enfants à se défendre autrement, en "aiguisant leurs flèches" : des joutes verbales malignes pour désamorcer les attaques, poser des limites et reprendre son pouvoir sans violence ni escalade, avec panache et confiance.