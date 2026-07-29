La dresseuse sans étoiles parcourt le monde Tome 6

Décidée à faire tomber un réseau de ravisseurs, Ivy révèle l'existence de Sora à Rattloore et à ses camarades pour resserrer ses liens avec eux. Inquiet pour sa sécurité, Rattloore lui propose de rejoindre son équipe. Pendant ce temps, Mira et ses compagnons resserrent l'étau autour d'Ivy, qui doit rester sur ses gardes... L'affrontement contre l'organisation est sur le point de commencer ! Une tendre aventure de survie portée par la plus faible Dresseuse et son slime rare !