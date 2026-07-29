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La dresseuse sans étoiles parcourt le monde Tome 6

Tou Fukino, Honobonoru 500

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Décidée à faire tomber un réseau de ravisseurs, Ivy révèle l'existence de Sora à Rattloore et à ses camarades pour resserrer ses liens avec eux. Inquiet pour sa sécurité, Rattloore lui propose de rejoindre son équipe. Pendant ce temps, Mira et ses compagnons resserrent l'étau autour d'Ivy, qui doit rester sur ses gardes... L'affrontement contre l'organisation est sur le point de commencer ! Une tendre aventure de survie portée par la plus faible Dresseuse et son slime rare !

Par Tou Fukino, Honobonoru 500
Chez Meian Editions

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Auteur

Tou Fukino, Honobonoru 500

Editeur

Meian Editions

Genre

Shojo/fille

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La dresseuse sans étoiles parcourt le monde Tome 6

Tou Fukino, Honobonoru 500

Paru le 29/07/2026

196 pages

Meian Editions

6,95 €

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Scannez le code barre 9782386585821
9782386585821
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