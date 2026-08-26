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#Essais

Au-delà des larmes

Jiana Saad

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Dans ce récit vibrant, Jiana Saad nous entraîne au coeur de ses souvenirs de guerre, de pertes, de blessures et de traumatismes qui marquent une vie à jamais. Mais derrière les larmes se dessine une voie à parcourir : celle de la résilience, nourrie par le lien qui unit le coeur et le cerveau. Entre neurosciences, intelligence émotionnelle et histoires de survie, ce livre témoigne d'un chemin universel le long duquel transformer la douleur en force et la mémoire en espoir. Des résultats de recherches issues des domaines de la psychiatrie, de la psychologie et de la philosophie s'accompagnent d'exemples clairs qui ont pour objectif d'aider le lecteur à parcourir ce chemin. L'auteure nous propose ici des techniques concrètes d'autorégulation des émotions et de renforcement de la résilience, qu'elle accompagne de récits de silence et de courage que nous livrent les personnalités suivantes issues de différents milieux de la communauté québécoise : Johanne Berry, Chu Anh Pham, Jean-Luc Doumont, Marilyne Picard, Jocelyne Cazin, Danielle Ouimet, Christine Saint-Pierre, Sonia Benezra et Caroline Codsi.

Par Jiana Saad
Chez Performance Edition

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Auteur

Jiana Saad

Editeur

Performance Edition

Genre

Réussite personnelle

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Au-delà des larmes

Jiana Saad

Paru le 26/08/2026

246 pages

Performance Edition

18,00 €

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Scannez le code barre 9782925524656
9782925524656
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