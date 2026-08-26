Au-delà des larmes

Dans ce récit vibrant, Jiana Saad nous entraîne au coeur de ses souvenirs de guerre, de pertes, de blessures et de traumatismes qui marquent une vie à jamais. Mais derrière les larmes se dessine une voie à parcourir : celle de la résilience, nourrie par le lien qui unit le coeur et le cerveau. Entre neurosciences, intelligence émotionnelle et histoires de survie, ce livre témoigne d'un chemin universel le long duquel transformer la douleur en force et la mémoire en espoir. Des résultats de recherches issues des domaines de la psychiatrie, de la psychologie et de la philosophie s'accompagnent d'exemples clairs qui ont pour objectif d'aider le lecteur à parcourir ce chemin. L'auteure nous propose ici des techniques concrètes d'autorégulation des émotions et de renforcement de la résilience, qu'elle accompagne de récits de silence et de courage que nous livrent les personnalités suivantes issues de différents milieux de la communauté québécoise : Johanne Berry, Chu Anh Pham, Jean-Luc Doumont, Marilyne Picard, Jocelyne Cazin, Danielle Ouimet, Christine Saint-Pierre, Sonia Benezra et Caroline Codsi.