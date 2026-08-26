Le pardon est un processus exigeant et parfois long, mais il demeure essentiel pour guérir. Il ne s'agit pas simplement d'absoudre autrui, mais de se libérer soi-même. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Le véritable pardon ne consiste pas à oublier ni à minimiser ce qui a été vécu. Il s'agit plutôt de cesser d'alimenter les émotions négatives liées aux blessures du passé, pour leur permettre de s'atténuer doucement. Ce chemin mène à la compréhension, à l'harmonie et à la paix intérieure, bref à la libération des blessures. Après nous avoir présenté les fondements du pardon sincère, envers les autres et soi-même, les auteurs nous offrent des pistes pour parvenir à pardonner et nous entretiennent de notions indissociables du pardon, comme la compréhension, la miséricorde, la réconciliation et la justice. Puis, ils nous font prendre conscience de 3 obstacles majeurs au pardon : la rancune, le ressentiment et la haine. Présentant à la fois une réflexion complète sur le pardon et des conseils pratiques pour parvenir à pardonner, Le Pardon s'avère un livre indispensable pour quiconque cherchant à se libérer du fardeau des blessures et atteindre une paix intérieure.