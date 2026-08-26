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La numérologie des Archanges selon la méthode Tianshi®

Johanne Therrien, Sylvie Cousineau

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La numérologie des Archanges selon la méthode Tianshi' est une approche mystique totalement nouvelle et innovante. Elle permet ainsi d'interpréter des messages divins et de comprendre l'influence des Archanges dans nos vies. Dans le premier tome, des chartes et des calculs faciles à réaliser, comme la Trilogie des Archanges, vous renseignaient sur votre chemin de vie et votre identité personnelle et familiale, le dévoilement de votre Archange secret et la découverte du Cercle de la manifestation. Dans ce deuxième tome, les auteures nous amènent encore plus loin en explorant des aspects totalement inédits de la numérologie des Archanges. L'ouvrage apporte un éclairage unique sur la numérologie appliquée aux relations. Vous découvrirez l'identité relationnelle (relation avec les autres dans les sphères affectives et familiales) et l'identité interpersonnelle (comment vous interagissez dans un contexte professionnel, social et collectif). Découvrirez comment les Archanges influencent et guident l'ensemble de vos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales ou professionnelles.

Par Johanne Therrien, Sylvie Cousineau
Chez Dauphin blanc

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Auteur

Johanne Therrien, Sylvie Cousineau

Editeur

Dauphin blanc

Genre

Anges - Archanges

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La numérologie des Archanges selon la méthode Tianshi®

Johanne Therrien, Sylvie Cousineau

Paru le 26/08/2026

286 pages

Dauphin blanc

28,00 €

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