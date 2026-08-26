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#Album jeunesse

Ma fabuleuse vie de chien ACHIO-EU

Annie St-Amant, Silvia Spampinato

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Cet album vous invite à immortaliser chaque étape importante de la relation unique avec votre compagnon à quatre pattes, de votre première rencontre aux aventures partagées, en passant par les moments les plus drôles et les plus touchants. Avec ses 63 pages thématiques, ses pochettes de rangement et ses espaces dédiés aux photos, anecdotes et souvenirs, ce carnet constituera le témoin privilégié de votre histoire commune. Son design moderne aux couleurs audacieuses (noir, blanc et orange fluo) et ses illustrations originales en font un livre à conserver pour célébrer l'histoire d'une adorable boule de poils qui devient votre confident préféré, celui qui vous comprend mieux que personne. Pleinement conscient de régner sur votre coeur, c'est le chien lui-même qui prend la parole dans cet album pour raconter sa propre épopée ! Journal souvenir pour chien. Un album à compléter pour conserver les souvenirs, les photos et les aventures de votre chien. Livre illustré, Papier FSC.

Par Annie St-Amant, Silvia Spampinato
Chez W. Maxwell

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Auteur

Annie St-Amant, Silvia Spampinato

Editeur

W. Maxwell

Genre

Autres éditeurs (U à Z)

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Ma fabuleuse vie de chien ACHIO-EU

Annie St-Amant, Silvia Spampinato

Paru le 26/08/2026

66 pages

W. Maxwell

19,95 €

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