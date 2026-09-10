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Petit Crime & Chocolat Chaud

Caellot Claire, Claire Caellot

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Berthe adore trois choses : son immeuble, son chocolat chaud... et savoir ce qui se trame dans son quartier. Elle note tout dans son carnet : les habitudes, les petites manies, les silences qui en disent long. Alors, quand un cadavre est retrouvé dans la boutique d'antiquités d'en face, Berthe n'en perd pas une miette. Caméras de surveillance, objets déplacés, faux semblants : chaque détail compte. Avec une journaliste dans les pattes, un étudiant prêt à jouer les assistants, et un policier partagé entre prudence et admiration, Berthe mène l'enquête à sa façon : avec humour, ténacité... et un sens du puzzle implacable. Mais plus les indices s'assemblent, plus l'affaire prend de l'ampleur. Que cherchait vraiment la victime ? Et jusqu'où certains sont-ils prêts à aller pour récupérer ce qu'elle avait entre les mains ? ? Un cosy mystery aussi chaleureux que rythmé, porté par une héroïne irrésistible, une galerie de voisins savoureux, une ambiance gourmande et une énigme pleine de fausses pistes.

Par Caellot Claire, Claire Caellot
Chez Les éditions d'Avallon

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Auteur

Caellot Claire, Claire Caellot

Editeur

Les éditions d'Avallon

Genre

Romans policiers

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Petit Crime & Chocolat Chaud

Caellot Claire, Claire Caellot

Paru le 10/09/2026

250 pages

Les éditions d'Avallon

15,00 €

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