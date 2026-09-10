Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

L'Ile d'à côté

Joëlle Ecormier, Ecormier Joelle

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Alcyone pensait ne jamais revenir à La Réunion, son île natale. La mort de son père l'y ramène mais, au moment de rentrer à Lille, son vol retour est différé. Elle accepte d'attendre dans un hôtel de Maurice, sans se douter que ces trois jours hors du temps et de sa vie parfaitement réglée d'épouse, de mère et de professeure, la bouleverseront au plus profond. Car un autre passager en transit, Franck, vient révéler ses failles et faire vaciller ses certitudes. Dans un décor paradisiaque menacé par l'orage, " L'Ile d'à côté " interroge avec humanité notre rapport à la fidélité – fidélité à soi, fidélité à l'autre, fidélité à nos idéaux – et démêle les liens secrets, les fausses évidences dont nous tissons nos vies.

Par Joëlle Ecormier, Ecormier Joelle
Chez Pélagie

|

Auteur

Joëlle Ecormier, Ecormier Joelle

Editeur

Pélagie

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Ile d'à côté par Joëlle Ecormier, Ecormier Joelle

Commenter ce livre

 

L'Ile d'à côté

Joëlle Ecormier, Ecormier Joelle

Paru le 10/09/2026

200 pages

Pélagie

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488507110
9782488507110
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.