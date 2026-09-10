Alcyone pensait ne jamais revenir à La Réunion, son île natale. La mort de son père l'y ramène mais, au moment de rentrer à Lille, son vol retour est différé. Elle accepte d'attendre dans un hôtel de Maurice, sans se douter que ces trois jours hors du temps et de sa vie parfaitement réglée d'épouse, de mère et de professeure, la bouleverseront au plus profond. Car un autre passager en transit, Franck, vient révéler ses failles et faire vaciller ses certitudes. Dans un décor paradisiaque menacé par l'orage, " L'Ile d'à côté " interroge avec humanité notre rapport à la fidélité – fidélité à soi, fidélité à l'autre, fidélité à nos idéaux – et démêle les liens secrets, les fausses évidences dont nous tissons nos vies.