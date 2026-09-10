Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

L'école du lien

Nicolas Becqueret

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si l'école avait perdu sa raison d'être ?? Dans un monde où l'intelligence artificielle a volé la rareté du savoir, à quoi servent encore nos salles de classe ?? Dans L'école du lien, Nicolas Becqueret propose de refonder le pacte éducatif en posant une question simple : et si la crise de l'école était avant tout une crise de la relation ? L'auteur s'appuie sur son parcours (DG de e-artsup à Paris, l'une des écoles privées les plus performantes en création visuelle) et sur une enquête nourrie de sciences sociales pour montrer comment l'institution scolaire s'est enfermée dans la mesure et le classement, épuisant élèves et enseignants et laissant le numérique combler un vide relationnel. Chapitre après chapitre, il décrit une génération anxieuse, les effets délétères de la compétition et du "? tout-évaluation ? ", les maladies des écrans et de l'isolement, mais aussi les expériences qui prouvent qu'une autre voie est possible. Cette autre voie est celle d'une "école du lien". Une école où l'enseignant n'est plus le distributeur de réponses mais l'organisateur d'expériences de sens, où l'on mise sur la responsabilité et l'entraide, où l'on forme des personnalités autonomes plutôt que des exécutants conformes. Car on n'apprend jamais contre quelqu'un ; on apprend grâce à l'autre, qu'il soit professeur, tuteur, camarade ou professionnel.

Par Nicolas Becqueret
Chez Rio Bravo

|

Auteur

Nicolas Becqueret

Editeur

Rio Bravo

Genre

Pédagogie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'école du lien par Nicolas Becqueret

Commenter ce livre

 

L'école du lien

Nicolas Becqueret

Paru le 10/09/2026

280 pages

Rio Bravo

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488136297
9782488136297
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.