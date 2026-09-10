Et si l'école avait perdu sa raison d'être ?? Dans un monde où l'intelligence artificielle a volé la rareté du savoir, à quoi servent encore nos salles de classe ?? Dans L'école du lien, Nicolas Becqueret propose de refonder le pacte éducatif en posant une question simple : et si la crise de l'école était avant tout une crise de la relation ? L'auteur s'appuie sur son parcours (DG de e-artsup à Paris, l'une des écoles privées les plus performantes en création visuelle) et sur une enquête nourrie de sciences sociales pour montrer comment l'institution scolaire s'est enfermée dans la mesure et le classement, épuisant élèves et enseignants et laissant le numérique combler un vide relationnel. Chapitre après chapitre, il décrit une génération anxieuse, les effets délétères de la compétition et du "? tout-évaluation ? ", les maladies des écrans et de l'isolement, mais aussi les expériences qui prouvent qu'une autre voie est possible. Cette autre voie est celle d'une "école du lien". Une école où l'enseignant n'est plus le distributeur de réponses mais l'organisateur d'expériences de sens, où l'on mise sur la responsabilité et l'entraide, où l'on forme des personnalités autonomes plutôt que des exécutants conformes. Car on n'apprend jamais contre quelqu'un ; on apprend grâce à l'autre, qu'il soit professeur, tuteur, camarade ou professionnel.