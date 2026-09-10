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La Dernière heure

Emmanuel Lemaire, Joann Sfar, Lewis Trondheim

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Lewis Trondheim et Joann Sfar font appel au talent d'Emmanuel Lemaire pour un exercice de style exceptionnel : un album sans personnage et tout en alexandrins, riche en révélations sur l'histoire du Donjon. Hyacinthe de Cavallère, Chemise de la Nuit, Gardien du Donjon, a connu une vie incroyable, jalonnée d'aventures et de trahisons, d'épreuves et de pertes. A quelques jours de sa mort, du bout de sa plume tremblante, il retrace ses mémoires et apporte un nouvel éclairage sur des faits essentiels de son histoire familiale et amoureuse...

Par Emmanuel Lemaire, Joann Sfar, Lewis Trondheim
Chez Delcourt

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Auteur

Emmanuel Lemaire, Joann Sfar, Lewis Trondheim

Editeur

Delcourt

Genre

Fantasy

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La Dernière heure

Emmanuel Lemaire, Joann Sfar, Lewis Trondheim

Paru le 10/09/2026

56 pages

Delcourt

11,95 €

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