7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life Tome 8

Afin de découvrir les raisons qui pousseront Arnold à se lancer dans une guerre impitoyable, Rishe mène l'enquête sur l'ordre de la Crusade, une institution qui sera la cible du prince dans un futur proche. Mais alors qu'elle renoue avec Millia, la petite fille qu'elle servait dans sa vie de domestique, une série de malheurs frappe son entourage, alimentant ainsi la peur d'une malédiction. " Le sort s'acharne sur tout ce que Millia rejette... " Convaincue que ces incidents cachent un plan sinistre, Rishe se lance sur les traces de son ancienne maîtresse qui a disparu dans les profondeurs de la forêt interdite ! Alors qu'elle pensait tout savoir du futur, une nouvelle énigme fait son apparition ! Découvrez l'histoire d'une jeune fille coincée dans une boucle temporelle qui tente de prévenir une tragédie !