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#Imaginaire

Forced Bonds

J. Bree

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Après avoir été sauvée des griffes de la Résistance par ses cinq " Liens " , les hommes à qui elle est destinée, Oleander est de retour au Sanctuaire. Là, elle devrait enfin être à l'abri età l'écart de la guerre qui fait rage. Pourtant, un meurtre est commis dans ce lieu censé être inviolable. Et la principale suspecte n'est autre que sa meilleure amie... Et si la Résistance avait réussi à infiltrer le Sanctuaire ? Oleander est prête à tout pour en protéger ses habitants et elle se fixe un objectif : détruire définitivement la Résistance. Mais, pour cela, elle doit compléter le Cercle avec ses Liens afin de débloquer ses pouvoirs. Des pouvoirs immenses, monstrueux, et qui pourraient, s'ils devenaient incontrôlables, mettre le monde en grand danger...

Par J. Bree
Chez City Editions

|

Auteur

J. Bree

Editeur

City Editions

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Forced Bonds

J. Bree

Paru le 26/08/2026

450 pages

City Editions

9,50 €

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