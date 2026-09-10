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Le petit livre des 100 activités Montessori à la maison

Céline Santini, Vendula Kachel

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100 activités issues de la pédagogie Montessori, classées par tranche d'âge (de 0 à 12 ans), à mettre en pratique pour favoriser l'épanouissement et l'éveil de votre enfant. Autonomie, confiance en soi, concentration, créativité... Voici quelques-uns des nombreux potentiels que la pédagogie Montessori permet de développer chez l'enfant. Souhaitant rendre accessible au plus grand nombre cette pédagogie, les auteurs proposent 100 activités pour les enfants de 0 à 12 ans s'articulant autour de : - L'éveil à la nature : faire germer une graine, observer les abeilles, etc. ; - L'éveil à la culture et au monde : s'initier à l'archéologie, créer un dessin animé, etc. ; - L'éveil du corps et des cinq sens : sentir en aveugle, tester la gravité, etc. ; - L'éveil à la vie pratique : découvrir les aimants, casser une noix, etc. Une mine d'or pour les parents qui souhaitent mettre en oeuvre facilement cette pédagogie au quotidien afin de développer l'épanouissement et les savoirs de leur(s) enfant(s) !

Par Céline Santini, Vendula Kachel
Chez First

|

Auteur

Céline Santini, Vendula Kachel

Editeur

First

Genre

Education de l'enfant

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Le petit livre des 100 activités Montessori à la maison

Céline Santini, Vendula Kachel

Paru le 10/09/2026

160 pages

First

3,50 €

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Scannez le code barre 9782412110188
9782412110188
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