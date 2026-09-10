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#Roman francophone

Née de l'enfance d'une mère

Injonge Karangwa

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Nées de l'enfance d'une mère est une collection de textes poétiques où l'enfance perdue, les amours escarpées et les recommencements forcés se croisent obstinément. Ce recueil interroge la manière dont les histoires personnelles s'inscrivent dans les géographies et explore la façon dont les héritages familiaux s'infiltrent dans les silences. Il examine aussi les résonances, subies ou espérées, entre les trajectoires des mères et de leurs filles. En abordant les expériences du racisme et les enjeux de l'adaptation, cet ouvrage explore l'influence des normes invisibles et esquisse des chemins possibles vers une réappropriation de soi par la création.

Par Injonge Karangwa
Chez Editions Les Carnets du dessert de lune

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Auteur

Injonge Karangwa

Editeur

Editions Les Carnets du dessert de lune

Genre

Poésie

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Née de l'enfance d'une mère

Injonge Karangwa

Paru le 24/09/2026

100 pages

Editions Les Carnets du dessert de lune

15,00 €

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Scannez le code barre 9782390550808
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