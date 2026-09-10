Née de l'enfance d'une mère

Nées de l'enfance d'une mère est une collection de textes poétiques où l'enfance perdue, les amours escarpées et les recommencements forcés se croisent obstinément. Ce recueil interroge la manière dont les histoires personnelles s'inscrivent dans les géographies et explore la façon dont les héritages familiaux s'infiltrent dans les silences. Il examine aussi les résonances, subies ou espérées, entre les trajectoires des mères et de leurs filles. En abordant les expériences du racisme et les enjeux de l'adaptation, cet ouvrage explore l'influence des normes invisibles et esquisse des chemins possibles vers une réappropriation de soi par la création.