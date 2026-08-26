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Hokkaido Gals are super adorable ! Tome 14 . Edition collector

Kai Ikada

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Après avoir passé un moment agréable lors d'un voyage à Sapporo, Tsubasa et Fuyuki sont confrontés à la saison des rencontres et des séparations. Ils sont désormais en terminale et très occupés par le choix de leur orientation et les révisions pour les examens... ! Alors qu'ils ne peuvent plus se voir, quelle promesse pour l'avenir les deux protagonistes ont-ils échangée ? La comédie romantique qui fait battre le coeur, offerte par des filles "namara menkoi" (gals), touche enfin à sa fin !!! - Résumé non contractuel -

Par Kai Ikada
Chez Kazé Editions

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Auteur

Kai Ikada

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shonen/garçon

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Hokkaido Gals are super adorable ! Tome 14 . Edition collector

Kai Ikada

Paru le 26/08/2026

Kazé Editions

12,99 €

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Scannez le code barre 9782820356482
9782820356482
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