Hokkaido Gals are super adorable ! Tome 14 . Edition collector

Après avoir passé un moment agréable lors d'un voyage à Sapporo, Tsubasa et Fuyuki sont confrontés à la saison des rencontres et des séparations. Ils sont désormais en terminale et très occupés par le choix de leur orientation et les révisions pour les examens... ! Alors qu'ils ne peuvent plus se voir, quelle promesse pour l'avenir les deux protagonistes ont-ils échangée ? La comédie romantique qui fait battre le coeur, offerte par des filles "namara menkoi" (gals), touche enfin à sa fin !!! - Résumé non contractuel -