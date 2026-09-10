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Le cimetière de Venise

Matteo Strukul

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La Sérénissime et ses bas-fonds Venise, 1725. Une épidémie de Variole fait des ravages. Un beau matin, on retrouve le corps mutilé d'une jeune femme dans les eaux glacées du Rio dei Mendicanti. Un détail frappe les autorités en charge de l'enquête sur ce crime qui affole la Sérénissime : le peintre Canaletto, Giovanni Antonio Canal, a récemment immortalisé le lieu où a été retrouvée la victime dans l'une de ses toiles. Et un détail du tableau pourrait gravement compromettre une des plus puissantes familles vénitiennes... Convoqué par le doge, Canaletto est chargé d'aider les autorités dans la plus grande discrétion. Au fil de ses découvertes, il s'aventure dans les palais les plus somptueux de Venise, arpente le ghetto juif, les canaux obscurs et les cercles les plus secrets. Les palais vénitiens abritent de lourds secrets... Chaque indice glané par le peintre devenu enquêteur le rapproche d'une vérité capable de faire vaciller la Cité des Doges. Il est aux premières loges pour mettre au jour conspirations, violences et mensonges ! L'enquête de Canaletto révèle des ambitions politiques, un fanatisme religieux qui ne dit pas son nom et une soif de pouvoir sans limite. Le Cimetière de Venise nous emporte dans une course contre la montre haletante au coeur d'une Cité des Doges fascinante. Mondialement connu pour ses tableaux vénitiens, Canaletto se révèle un enquêteur hors-normes. La cité des doges dévoile sa face obscure L'histoire de Venise devient un roman !

Par Matteo Strukul
Chez L'opportun (Editions de)

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Auteur

Matteo Strukul

Editeur

L'opportun (Editions de)

Genre

Policiers historiques

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Le cimetière de Venise

Matteo Strukul trad. Henri Eujean

Paru le 10/09/2026

288 pages

L'opportun (Editions de)

17,90 €

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