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La Bête du Roi Tome 3

Rei Toma

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La lutte pour la succession au trône commence enfin ! Lors du premier thé, du poison serait-il dans la tasse offerte par Tenyo ? ! Aizuki, voulant s'en sortir seul, le boit d'un trait. Aizuki repousse Tenyo, inquiet pour elle. "Plutôt que de vous soucier de quelqu'un comme moi, préoccupez-vous davantage du sort de tous ces demi-humains ! " Face à un Aizuki crispé, Tenyo le réprimande pour la première fois et l'emmène aux confins de son territoire. C'est là qu'il trouve une immense stèle funéraire qui recèle l'expiation de Tenyo... La gentillesse de Tenyo brise le sentiment de culpabilité d'Aizuki, qui n'arrivait pas à faire pleinement confiance à son maître... ! Epopée fantastique, tome 3 ! - Résumé provisoire -

Par Rei Toma
Chez Kazé Editions

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Auteur

Rei Toma

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shojo/fille

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La Bête du Roi Tome 3

Rei Toma

Paru le 26/08/2026

Kazé Editions

7,15 €

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Scannez le code barre 9782820354747
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