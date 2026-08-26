La Bête du Roi Tome 3

La lutte pour la succession au trône commence enfin ! Lors du premier thé, du poison serait-il dans la tasse offerte par Tenyo ? ! Aizuki, voulant s'en sortir seul, le boit d'un trait. Aizuki repousse Tenyo, inquiet pour elle. "Plutôt que de vous soucier de quelqu'un comme moi, préoccupez-vous davantage du sort de tous ces demi-humains ! " Face à un Aizuki crispé, Tenyo le réprimande pour la première fois et l'emmène aux confins de son territoire. C'est là qu'il trouve une immense stèle funéraire qui recèle l'expiation de Tenyo... La gentillesse de Tenyo brise le sentiment de culpabilité d'Aizuki, qui n'arrivait pas à faire pleinement confiance à son maître... ! Epopée fantastique, tome 3 ! - Résumé provisoire -