L'hubris des dirigeants

Bureaucratisation rampante de la société, déconnexion croissante entre dirigeants et acteurs de terrain, difficultés et dérives récurrentes dans la mise en oeuvre des réformes lancées : autant de manifestations des "effets organisationnels" . La prolifération de ces effets est exacerbée par l'hubris managériale de dirigeants qui s'obstinent à en ignorer l'existence, croyant avoir trouvé le remède avec toujours plus d'organisation. Ce livre montre qu'il s'agit d'une illusion, qui méconnaît la nature politique de la coopération. La coopération est impensable sans la mise en jeu de relations de pouvoir. Elle nous engage à construire leur gouvernance à tous les niveaux.