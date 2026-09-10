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#Essais

L'hubris des dirigeants

Erhard Friedberg

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Bureaucratisation rampante de la société, déconnexion croissante entre dirigeants et acteurs de terrain, difficultés et dérives récurrentes dans la mise en oeuvre des réformes lancées : autant de manifestations des "effets organisationnels" . La prolifération de ces effets est exacerbée par l'hubris managériale de dirigeants qui s'obstinent à en ignorer l'existence, croyant avoir trouvé le remède avec toujours plus d'organisation. Ce livre montre qu'il s'agit d'une illusion, qui méconnaît la nature politique de la coopération. La coopération est impensable sans la mise en jeu de relations de pouvoir. Elle nous engage à construire leur gouvernance à tous les niveaux.

Par Erhard Friedberg
Chez EMS éditions

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Auteur

Erhard Friedberg

Editeur

EMS éditions

Genre

Management

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L'hubris des dirigeants

Erhard Friedberg

Paru le 10/09/2026

EMS éditions

16,00 €

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Scannez le code barre 9782386304019
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