Elle existe depuis la nuit des temps. Elle a vue l'humanité prendre forme. Tour à tour adorée et puis rejetée. Elle a préféré dissimuler sa véritable nature plutôt que de s'en aller. Les siècles se sont enchaînés sans qu'elle vieillisse. Parfois, elle doit tuer pour survivre. Dans les eaux sombres, elle se régénère et parfois kidnappe de jeunes hommes. Toute sa volonté tend vers une seule direction : se reproduire, avoir un enfant, ne plus être la seule représentante de son espèce, ne plus être seule. Et vivre dans sa demeure. Son lac. Quand bien même l'époque moderne et la curiosité de jeunes humains semblent bien décider à élucider tous les mystères existant autour de la dame du lac...