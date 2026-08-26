Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Son Lac

Marine Carteron

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elle existe depuis la nuit des temps. Elle a vue l'humanité prendre forme. Tour à tour adorée et puis rejetée. Elle a préféré dissimuler sa véritable nature plutôt que de s'en aller. Les siècles se sont enchaînés sans qu'elle vieillisse. Parfois, elle doit tuer pour survivre. Dans les eaux sombres, elle se régénère et parfois kidnappe de jeunes hommes. Toute sa volonté tend vers une seule direction : se reproduire, avoir un enfant, ne plus être la seule représentante de son espèce, ne plus être seule. Et vivre dans sa demeure. Son lac. Quand bien même l'époque moderne et la curiosité de jeunes humains semblent bien décider à élucider tous les mystères existant autour de la dame du lac...

Par Marine Carteron
Chez Editions du Rouergue

|

Auteur

Marine Carteron

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Son Lac par Marine Carteron

Commenter ce livre

 

Son Lac

Marine Carteron

Paru le 26/08/2026

412 pages

Editions du Rouergue

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782812628887
9782812628887
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.