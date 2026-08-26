Tant pis pour les fantômes

Titouan a un petit frère qui croit que ses baskets peuvent parler. Timi a un grand frère qui le réveille en pleine nuit pour l'emmener voir leur mère. Pour l'un c'est un voyage difficile, pour l'autre une aventure incroyable. Titouan s'occupe de Timi. Timi fait rire Titouan. Quand le grand prend le petit sur ses épaules, le petit se repose. Quand le petit est sur les épaules du grand et écarte les bras, le grand se sent pousser des ailes. Et si parfois des nuages s'invitent dans leur vie, ce n'est pas grave. Car entre les deux existe quelque chose de plus fort : l'amour.