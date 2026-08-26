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Julia Daudet

Anne-Simone Dufief, Pierre Dufief

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Julia Daudet a été l'épouse et la collaboratrice de son mari Alphonse Daudet ; elle a fréquenté tous les cercles artistiques et littéraires de son temps, les grands écrivains de Leconte de Liste, Victor Hugo, Flaubert, Goncourt, Zola à Loti, Anatole France, Proust, Cocteau, sur lesquels son journal, largement inédit, apporte un témoignage très neuf. Elle a été pendant quarante ans un membre actif du jury du Prix Femina, où elle a systématiquement défendu les femmes auteures. Son oeuvre, importante, comprend de la critique littéraire, des écrits autobiographiques, des recueils de poèmes en prose et en vers, des souvenirs et journaux intimes. Elle a été le témoin privilégié de la guerre de 1870, de la Commune, de la guerre de 1914-1918 et des tensions politiques qui n'ont pas manqué de déchirer sa famille. Cette figure féminine fait le lien entre le XIXe et le XXe siècle. Son salon a été un haut lieu de la vie artistique et mondaine aux temps du naturalisme, de la Belle époque et des Années folles. Cette biographie rassemble de très nombreux documents inédits de et sur Julia Daudet : correspondances, journaux intimes, etc. Elle fait revivre une époque dans toutes ses dimensions : historique, sociale, culturelle, et littéraire. Pierre-Jean Dufief est Professeur émérite de littérature française à l'université de Paris-X-Nanterre. Il a publié en 1998 chez Flammarion une édition de la correspondance Goncourt-Flaubert et en 2020 avec Jean-Louis Cabanès une biographie des frères Goncourt, nominée pour le prix Goncourt de la biographie et qui a obtenu le prix Chateaubriand et le grand prix de la biographie de l'Académie Française. Anne-Simone Dufief est professeur émérite à l'université d'Angers et présidente de la société des Amis d'Alphonse Daudet.

Par Anne-Simone Dufief, Pierre Dufief
Chez Editions du Toucan

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Auteur

Anne-Simone Dufief, Pierre Dufief

Editeur

Editions du Toucan

Genre

Biographies

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Julia Daudet

Anne-Simone Dufief, Pierre Dufief

Paru le 26/08/2026

Editions du Toucan

23,00 €

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