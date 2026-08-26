Oghi, paralysé après un accident de voiture ayant causé la mort de sa femme, se retrouve enfermé chez lui sous la tutelle d'une belle-mère étrange. Cette dernière s'obstine à creuser un immense trou dans le jardin entretenu autrefois par sa fille, afin, dit- elle, de terminer ce qu'elle avait commencé. Remise en vente à l'occasion de la sortie du film de Kim Jee-woon (Le bon, la brute et le cinglé), avec Theo James (Divergente), Yeom Hye-ran (Aucun autre choix) et Hoyeon (Squid Games)