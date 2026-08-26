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#Polar

Le Jardin

Hye-Young Pyun

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Oghi, paralysé après un accident de voiture ayant causé la mort de sa femme, se retrouve enfermé chez lui sous la tutelle d'une belle-mère étrange. Cette dernière s'obstine à creuser un immense trou dans le jardin entretenu autrefois par sa fille, afin, dit- elle, de terminer ce qu'elle avait commencé. Remise en vente à l'occasion de la sortie du film de Kim Jee-woon (Le bon, la brute et le cinglé), avec Theo James (Divergente), Yeom Hye-ran (Aucun autre choix) et Hoyeon (Squid Games)

Par Hye-Young Pyun
Chez Rivages

|

Auteur

Hye-Young Pyun

Editeur

Rivages

Genre

Thrillers

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Le Jardin

Hye-Young Pyun trad. Yeong-hee Lim, Lucie Modde

Paru le 04/11/2026

160 pages

Rivages

9,00 €

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Scannez le code barre 9782743672355
9782743672355
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