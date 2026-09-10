Mon premier Charles Dickens

Des romans de grands auteurs classiques pour donner goût à la littérature. Mon Premier Dickens - Un chant de Noël est une porte d'entrée idéale vers la littérature classique. Ebenezer Scrooge, un vieil homme avare et solitaire, déteste Noël et son cortège de joies et de présents, mais il n'est jamais trop tard pour changer... A travers une histoire aussi édifiante qu'émouvante , les enfants découvrent la puissance du coeur et la joie du partage. La série Mon premier s'inscrit dans la collection Mes plus belles lectures qui propose des textes de qualité pour transmettre aux enfants le plaisir de lire et la joie d'apprendre. Cette série, destinée aux enfants dès le CE2, permet de rendre accessible les classiques des grands auteurs français et étrangers et donner goût à la littérature. Ils sont accompagnés : -d'une présentation de l'auteur -d'une aide à la compréhension du texte -d'un carnet de lecteur pour laisser dans le livre la trace des impressions et réflexions du lecteur Un bon moyen de commencer à lire les classiques !