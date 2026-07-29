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#Essais

Les pensées du voyageur

Tristan Martinez

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Par quel chemin naît la réflexion En quoi le voyage devient-il un révélateur ? Du Japon à l'Ouzbékistan, des steppes aux volcans, c'est par la découverte du quotidien d'autres vies que l'auteur accède aux réflexions. Sans attente, une parenthèse précieuse d'un an à la quête de sens et à la découverte d'une part de soi. A travers ces pensées que tu t'apprêtes à parcourir, tu découvriras non seulement mes réflexions, mais aussi les lieux, les rencontres et les petites histoires qui ont façonné mon voyage. Semaine après semaine, puis à chaque week-end, une nouvelle pensée t'ouvrira une fenêtre sur mon quotidien, comme si tu marchais à mes côtés. Page après page, tu suivras ainsi le fil d'une année entière d'aventure, dans ce qu'elle a eu de plus vrai, de plus brut et de plus lumineux.

Par Tristan Martinez
Chez youStory

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Auteur

Tristan Martinez

Editeur

youStory

Genre

Récits de voyage

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Les pensées du voyageur

Tristan Martinez

Paru le 29/07/2026

228 pages

youStory

29,90 €

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Scannez le code barre 9782381244198
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