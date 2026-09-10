Mon premier Gaston Leroux

Des romans de grands auteurs classiques pour donner goût à la littérature Paris, à l'aube du vingtième siècle. Depuis quelque temps, les employés de l'Opéra Garnier parlent d'un mystérieux fantôme qui hanterait les lieux. Certains affirment l'avoir vu : une terrifiante silhouette au visage masqué, vêtue de noir, errant dans les souterrains labyrinthiques du bâtiment... Tout va basculer lorsque Christine, une jeune cantatrice, est enlevée par le fantôme, qui l'emmène dans son repaire. Pour tenter de la sauver, il faudra faire preuve de courage, mais aussi d'amour et de compassion. L'Opéra Garnier devient un personnage à part entière : son luxe apparent cache des lieux secrets et inquiétants. A la croisée du roman gothique, de l'enquête policière et du conte fantastique, Le fantôme de l'opéra est une oeuvre qui passionne les jeunes lecteurs. Le roman est proposé en version abrégée. La série Mon premier s'inscrit dans la collection Mes plus belles lectures qui propose des textes de qualité pour transmettre aux enfants le plaisir de lire et la joie d'apprendre. Cette série, destinée aux enfants dès le CE2, permet de rendre accessible les classiques des grands auteurs français et étrangers et donner goût à la littérature. Ils sont accompagnés : -d'une présentation de l'auteur -d'une aide à la compréhension du texte -d'un carnet de lecteur pour laisser dans le livre la trace des impressions et réflexions du lecteur Un bon moyen de commencer à lire les classiques !