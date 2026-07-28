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#Polar

French et Sarah

Audrey Kakymi

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Sarah pensait avoir enfin trouvé un refuge. Une nouvelle ville, une nouvelle vie, loin d'un passé qu'elle refuse de voir ressurgir. Avec sa fille, elle s'est juré de ne plus jamais regarder en arrière... ni d'ouvrir sa porte à qui que ce soit. Jusqu'à lui. French n'est pas le genre d'homme qu'on accueille sans méfiance. Impulsif, provocant, dangereux... et pourtant, il perçoit ce que les autres ignorent. Derrière les silences de Sarah, il devine une peur bien plus profonde, une menace prête à tout briser. Quand le passé refait surface, Sarah n'a plus le choix : fuir encore... ou se battre. Et cette fois, elle n'est plus seule. Entre attirance brûlante, secrets et danger imminent, une seule certitude demeure : certains liens naissent dans la douleur... et peuvent tout détruire. Le dernier tome d'une saga intense, où amour et survie s'entremêlent jusqu'au point de non-retour. Dernier tome de la saga "Hell's Snakes 4".

Par Audrey Kakymi
Chez Editions Sharon Kena

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Auteur

Audrey Kakymi

Editeur

Editions Sharon Kena

Genre

Suspense romantique

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French et Sarah

Audrey Kakymi

Paru le 28/07/2026

256 pages

Editions Sharon Kena

17,50 €

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Scannez le code barre 9782819113959
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