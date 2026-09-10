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Docteur chat

Renate Deimel, Karin Hediger, Roswitha Zink

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Longtemps considérés comme de simples compagnons de vie, les chats révèlent aussi un formidable potentiel thérapeutique. Cet ouvrage retrace une expérience aussi originale que concluante menée dans un hôpital pour enfants en Autriche, où les félins ont été intégrés à des séances de thérapie aux côtés d'autres animaux. Ils ont pu accompagner des enfants atteints de maladies invalidantes, en situation de handicap ou confrontés à des traumatismes. Dans ce livre, vous découvrirez : les fondements de la thérapie assistée par les chats ; les bienfaits de la médiation animale et le rôle des chats en tant que cothérapeutes ; les qualités requises pour un chat de thérapie et les étapes de sa formation ; les bases de l'éducation positive ; des exemples concrets montrant comment les capacités relationnelles des chats leur permettent d'accompagner les enfants dans le traitement des traumatismes et favoriser leur reconstruction. Ce livre illustre de façon impressionnante comment les chats et les humains peuvent vivre en harmonie - et la joie que la thérapie assistée par les animaux peut apporter aux enfants gravement malades, handicapés ou traumatisés.

Par Renate Deimel, Karin Hediger, Roswitha Zink
Chez Medicis Edition

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Auteur

Renate Deimel, Karin Hediger, Roswitha Zink

Editeur

Medicis Edition

Genre

Chats

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Docteur chat

Renate Deimel, Karin Hediger, Roswitha Zink

Paru le 10/09/2026

224 pages

Medicis Edition

17,00 €

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