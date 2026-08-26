Ce que votre enfant essaie de vous dire

Vous vous sentez souvent démunis face au comportement de votre enfant ? Vous culpabilisez de crier ou de perdre patience ? Vous vous surprenez parfois à reproduire ce que vous avez connu ? Marie Laviolette, thérapeute et coach parentale, vous donne les clés pour accompagner votre enfant sans vous épuiser, en vous apprenant à décrypter ses besoins... et les vôtres. Rendre votre enfant autonome et serein, gagner du temps dans les routines du quotidien, gérer l'opposition... Ce guide très concret aborde 16 grandes problématiques de l'éducation et propose, pour chacune : - Des clés de compréhension de votre ressenti en tant que parent à la lumière de votre vécu en tant qu'enfant - Le décryptage des besoins de l'enfant à trois âges différents et des solutions concrètes et adaptées pour y répondre - Des outils ajustés et réalistes pour apaiser le quotidien et renforcer le lien