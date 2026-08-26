On ne se comprend plus

Garder le lien quand l'adolescence bouscule Certains ados vivent cette période repliés dans leur chambre, d'autres ne cessent de sortir. Certains passent leur temps affalés sur le canapé et perdent le goût des études, d'autres s'investissent dans le sport et les cours jusqu'à se mettre en danger... Il reste que tous traversent une période complexe de crise, de transformation. L'adolescence inquiète parce que les risques sont effectivement là : alcool, sexe non consenti ou non protégé, décrochage scolaire, harcèlement, troubles du comportement alimentaire... Et pour traverser cette étape, les ados ont besoin de leurs parents à leurs côtés et non face à eux. Conçu par tranche d'âge (11-12 ans, 13 ans puis 14, 15 et 16 ans), ce livre entièrement mis à jour explore la psychologie des adolescents, ainsi que certaines composantes biologiques et physiologiques, et aide ainsi à poser un regard nouveau sur les motivations de leurs comportements, souvent inconnues des parents autant que des ados. Isabelle Filliozat a l'immense talent de nous inviter à nous poser les bonnes questions. La lecture de ce livre est une réelle prise de conscience du passage de l'enfance vers l'âge adulte.