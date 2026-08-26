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#Manga

Ikkyu Tome 4

Hisashi Sakaguchi

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Moine zen, fils illégitime d'un empereur, Ikkyu interroge la foi et les règles de son époque. Son esprit libre et ses préceptes vont profondément marquer non seulement le bouddhisme japonais mais aussi la culture japonaise, jusqu'à nos jours. Le dernier tome des aventures d'Ikkyu, ce moine qui remet en cause l'ordre politique du Japon du XVe siècle. A travers l'itinéraire singulier d'un personnage historique, Hisashi Sakaguchi dresse une fresque romanesque et philosophique qui incite chacun d'entre nous à une introspection sur notre vision du monde, nos valeurs et nos engagements. Mangaka et animateur de dessin animé, Hisashi Sakaguchi est né le 5 mai 1946 à Tokyo et décède le 22 décembre 1995. Il commence sa carrière comme intervalliste pour les studios d'animation d'Osamu Tezuka. Passionné par la bande dessinée, et particulièrement désireux de contrôler entièrement les objets issus de son génie créatif, il abandonne le cinéma d'animation au tournant des années 1970 pour se consacrer à la réalisation de plusieurs mangas, dont les plus connus sont Ikkyu, Version et Fleurs de pierre (éd. Revival, 5 volumes, 2023-2025).

Par Hisashi Sakaguchi
Chez Revival

|

Auteur

Hisashi Sakaguchi

Editeur

Revival

Genre

Seinen/Homme

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Ikkyu Tome 4

Hisashi Sakaguchi trad. Kenzo Suzuki

Paru le 10/09/2026

Revival

29,00 €

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