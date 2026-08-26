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#Polar

Matara

Joëlle Vialatte

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Dans Matara, roman noir contemporain, le visible n'est jamais la vérité. En 2026, sous couvert de sécurité nationale et de rationalité scientifique, gouvernements et multinationales manipulent cartes, données et récits pour transformer des vies en variables et des territoires en enjeux économiques. Délia Berlier, documentariste française, suit son mari Pierre, chercheur en politiques environnementales, jusqu'au plateau de Flagstaff, où se joue la survie d'un territoire sacré hopi ? : Matara. Entre deepfakes, manipulations corporatives et tensions géopolitiques, l'héroïne découvre qu'une Instance occulte, à laquelle appartient Adrien Berry, agit pour protéger des valeurs et des savoirs menacés, parfois contre l'Etat lui-même. Matara explore la puissance de l'invisible ? : ce qui ne se montre pas, ce qui ne peut être filmé ni cartographié, mais qui détermine pourtant le destin des peuples et des territoires. Ce roman mêle thriller, tension géopolitique et réflexion sociétale sur la peur organisée, la responsabilité individuelle et la résistance collective. En filigrane se découvre un texte sur le prix de la vérité et la fragilité de l'éthique face au pouvoir. Un récit noir, mais ancré dans le monde réel, où chaque décision a un impact sur la vie des autres.

Par Joëlle Vialatte
Chez Red'Active

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Auteur

Joëlle Vialatte

Editeur

Red'Active

Genre

Thrillers

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Matara

Joëlle Vialatte

Paru le 26/08/2026

332 pages

Red'Active

21,90 €

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Scannez le code barre 9782490313655
9782490313655
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