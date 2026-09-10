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#Essais

François d'Assise

Emilie Droulers

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Comment résumer la vie de saint François d'Assise ? Fils d'un riche marchand, épris de chevalerie et d'idéal, il ne trouve pas sa place dans l'avenir tout tracé qui s'ouvre devant lui. Il lui faudra passer par de douloureuses expériences pour trouver enfin sa voie : celle de la vie de l'Evangile vécue dans la pauvreté et la joie. Rejoint par un grand nombre de frères, François fondera l'ordre des frères mineurs, aussi appelés "frères mendiants". Il fallait au moins un manga pour raconter cette vie qui en comprend mille : guerre, solitude, croisade, rencontre du pape Innocent III, etc. Le François qui se dessine est celui d'une figure de sainteté à l'étonnante et humaine modernité. Celle d'un homme qui s'est découvert, littéralement, comme frère des oubliés, des étrangers et des plus pauvres ! Emilie Droulers utilise le genre du manga pour rendre hommage à François. Un travail plein d'enthousiasme et de générosité réalisé en collaboration avec les franciscains d'aujourd'hui...

Par Emilie Droulers
Chez Editions Emmanuel

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Auteur

Emilie Droulers

Editeur

Editions Emmanuel

Genre

Eveil de la foi

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François d'Assise

Emilie Droulers

Paru le 10/09/2026

200 pages

Editions Emmanuel

15,90 €

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Scannez le code barre 9782384334292
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