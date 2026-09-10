Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Ceux de Colombes

Michaël Delépine

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le mythique stade Yves-du-Manoir raconté par ceux qui l'ont vécu Arène la plus prestigieuse du sport français de 1908 à 1972 et, depuis, pépinière de champions, le stade Yves-du-Manoir de Colombes a vu passer des générations d'athlètes et fait vibrer le coeur des Français. Michaël Delépine est le spécialiste reconnu de l'histoire de ce stade. Il a interviewé 26 personnalités des trois disciplines emblématiques du lieu (football, athlétisme et rugby) aux profils variés (entraîneurs, éducateurs, dirigeants, joueurs ou simples spectateurs...), célèbres ou anonymes et appartenant à des générations diverses. Entendre ceux qui ont véritablement envie de parler de ce lieu permet d'en saisir l'âme. Chaque entretien donne lieu à un portrait en forme de miroir : celui de la personne interviewée à travers ses souvenirs et ses ressentis du stade. Au fil de la plume se dessinent des lieux, des couleurs, des odeurs et un rapport à la banlieue singulier. En creux, se dégage l'odyssée d'un club, le Racing, fleuron du sport français pendant un siècle et creuset unique entre bourgeoisie et classes populaires. C'est à une histoire sensible que nous convie l'auteur, intimement respectueux du parcours de chacun. C'est une histoire culturelle en construction, entre mémoire et histoire. C'est une histoire sportive, pétrie d'exploits, de mythes et de légendes.

Par Michaël Delépine
Chez Atlande

|

Auteur

Michaël Delépine

Editeur

Atlande

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ceux de Colombes par Michaël Delépine

Commenter ce livre

 

Ceux de Colombes

Michaël Delépine

Paru le 24/09/2026

200 pages

Atlande

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384281329
9782384281329
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.