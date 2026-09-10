Ceux de Colombes

Le mythique stade Yves-du-Manoir raconté par ceux qui l'ont vécu Arène la plus prestigieuse du sport français de 1908 à 1972 et, depuis, pépinière de champions, le stade Yves-du-Manoir de Colombes a vu passer des générations d'athlètes et fait vibrer le coeur des Français. Michaël Delépine est le spécialiste reconnu de l'histoire de ce stade. Il a interviewé 26 personnalités des trois disciplines emblématiques du lieu (football, athlétisme et rugby) aux profils variés (entraîneurs, éducateurs, dirigeants, joueurs ou simples spectateurs...), célèbres ou anonymes et appartenant à des générations diverses. Entendre ceux qui ont véritablement envie de parler de ce lieu permet d'en saisir l'âme. Chaque entretien donne lieu à un portrait en forme de miroir : celui de la personne interviewée à travers ses souvenirs et ses ressentis du stade. Au fil de la plume se dessinent des lieux, des couleurs, des odeurs et un rapport à la banlieue singulier. En creux, se dégage l'odyssée d'un club, le Racing, fleuron du sport français pendant un siècle et creuset unique entre bourgeoisie et classes populaires. C'est à une histoire sensible que nous convie l'auteur, intimement respectueux du parcours de chacun. C'est une histoire culturelle en construction, entre mémoire et histoire. C'est une histoire sportive, pétrie d'exploits, de mythes et de légendes.