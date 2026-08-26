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#Roman francophone

Furia

Thomas Roy

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Le roi est mort, vive le roi ! Lorsque Louis XI casse sa pipe, tous les regards se tournent vers son fils Charles. Mais ce dernier est encore à l'âge où l'on préfère faire des ricochets sur la mare attenante que gouverner la France. Alors, les regards se reportent sur sa soeur, Anne. Le roi est mort, vive... la reine ? La nouvelle régente se retrouve à la barre d'un royaume en crise dont les vassaux commencent à s'agiter. A leur tête, Louis d'Orléans conspire dans l'ombre avec l'espoir de récupérer la couronne ; Charles, de son côté, passe son temps dans les grimoires et croit y lire sa mission divine ; enfin, les réclamations d'un peuple français harassé par les guerres et la vérole se font de plus en plus fortes - au centre de quoi, Anne prend doucement goût au pouvoir. Thomas Roy nous conte Charles VIII, Anne de Beaujeu et les autres dans une fable poétique et théâtrale, grinçante et joyeusement anachronique. Un jeu de massacre entre petits rois égoïstes, aux airs férocement familiers.

Par Thomas Roy
Chez Les Léonides

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Auteur

Thomas Roy

Editeur

Les Léonides

Genre

Moyen Age

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Furia

Thomas Roy

Paru le 26/08/2026

246 pages

Les Léonides

20,00 €

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Scannez le code barre 9782488335751
9782488335751
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