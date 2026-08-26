Le roi est mort, vive le roi ! Lorsque Louis XI casse sa pipe, tous les regards se tournent vers son fils Charles. Mais ce dernier est encore à l'âge où l'on préfère faire des ricochets sur la mare attenante que gouverner la France. Alors, les regards se reportent sur sa soeur, Anne. Le roi est mort, vive... la reine ? La nouvelle régente se retrouve à la barre d'un royaume en crise dont les vassaux commencent à s'agiter. A leur tête, Louis d'Orléans conspire dans l'ombre avec l'espoir de récupérer la couronne ; Charles, de son côté, passe son temps dans les grimoires et croit y lire sa mission divine ; enfin, les réclamations d'un peuple français harassé par les guerres et la vérole se font de plus en plus fortes - au centre de quoi, Anne prend doucement goût au pouvoir. Thomas Roy nous conte Charles VIII, Anne de Beaujeu et les autres dans une fable poétique et théâtrale, grinçante et joyeusement anachronique. Un jeu de massacre entre petits rois égoïstes, aux airs férocement familiers.