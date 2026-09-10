Malnoue, le monde oublié

- Un habile va-et-vient entre la dure réalité de la Seconde Guerre mondiale et un monde souterrain fantastique. - Un jeune homme ordinaire que des circonstances exceptionnelles vont transformer en véritable héros. - La plume toujours aussi efficace et humaniste de Jean-Luc Marcastel France, 7 juin 1944 . En embuscade pour ralentir une redoutable division ennemie, la Das Reich, André se remémore un épisode marquant de son enfance. Parti pêcher au bord de la rivière, il avait fait la rencontre de Méline, une étrange jeune fille surgie des eaux, poursuivie par une fumée noire et inquiétante. Pour lui échapper, elle l'avait entraîné dans un royaume caché sous la terre : Malnoue, miroir déformé de notre réalité. Dans cette contrée sombre traversée par un fleuve immense, peuplée de créatures étonnantes, André avait découvert qu'il était l'un des rares humains capables de manier Durandal. Or, cette épée magique était le seul espoir pour renverser un être maléfique, le Grand Fuligine, qui faisait régner la peur et les ténèbres à Malnoue. Alors que le danger se rapproche dans le monde réel, André s'interroge : a-t-il vraiment vécu cette aventure...